El Gobierno acata, faltaría más

Con la final del Mundial de Catar todavía en la memoria, cabe preguntarse qué hubiera pasado si uno de los equipos en liza, en este caso Francia, no hubiese aceptado la decisión arbitral de pitarle un discutible penalti en contra mediada la primera parte. ¿Alguien se imagina que Mbappé y compañía no respetasen el criterio del colegiado y siguiesen jugando como si nada? ¿Cuál sería la reacción de Argentina sí el conjunto galo, ante el aplauso del presidente Macron, se llevase la copa para casa porque no reconocen los tres goles del rival al tildar el primero, obra de Messi, como ilícito? Si un escenario semejante llegase a producirse sin que ningún órgano competente actuase, no sólo el campeonato perdería su credibilidad, sino que estarían en cuestión las bases del deporte. No tendría sentido competir si se aniquila el papel del juez y lo único que impera es la ley del más fuerte, pues en la cancha reinaría el caos. Lo mismo sucedería, siguiendo esta línea argumental, si al presidente del Gobierno de España se le diese por ignorar el dictamen de un tribunal de garantías, aunque legítimamente pueda no estar de acuerdo. Por eso, que Pedro Sánchez compareciera solemnemente en el Palacio de La Moncloa para decir en una declaración institucional que acata “la decisión de la actual mayoría conservadora del Constitucional”, suena casi a choteo, por más que el día anterior Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos – formación que sostiene a la coalición junto al PSOE–, propusiese al Senado no hacer caso. ¿Se le pasó al mandatario por la cabeza en algún momento atender tan desafortunado consejo? Es de suponer que no, pues tanto los socialistas como la propia Yolanda Díaz ya se habían desmarcado previamente de los desvaríos de algunos diputados morados. En todo caso, como reflexionó el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, no tiene sentido salir ante los medios sacando pecho de una obviedad semejante, como si esperase que le diesen las gracias. El pronunciamiento del TC, recordó el también líder del PPdeG, “refuerza el funcionamiento normal de las instituciones” y que lo que es "chocante y sintomático" es que desde el Ejecutivo central se pretenda decir que es algo “excepcional”. Lo que tenemos que hacer todos es acatar las decisiones de los tribunales, que para eso están", sentenció el responsable autonómico, como no podía ser de otro modo en una democracia madura y seria. ¿El Gobierno acata? Pues claro que sí. Faltaría más.