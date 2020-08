El inexplicable arte de ensuciar portales ajenos

VANDALISMO Las ciudades, todas, se han convertido en un basurero estético por culpa de la invasión de pintadas. Están por todas partes, y buena parte de ellas no tiene ni la más mínima calidad. Esa necesidad, para algunos, de usar el espray en cualquier lado tiene que ser algo atávico. Que algunos grafiteros sean en realidad el eslabón perdido que manifiesta su protagonismo maragateando cuevas ajenas, estampando su firma en piedra para la posteridad. Seguro que algún psiquiatra encuentra una explicación razonable. Pero que no vendan que es arte, libertad de expresión o necesidad de sacar el talento que llevan dentro. Vivimos en una sociedad que, como ninguna anterior, ofrece mil formas diferentes de expresión artística, a través de otros tantos canales. Incluso muchas ciudades cuentan con espacios públicos específicamente dedicados a los grafitis. Pero destrozar una propiedad ajena, ensuciar la ciudad y aplicar técnicas de vandalismo no debería considerarse arte. La ciudad la vivimos todos, y pagamos impuestos para que esté limpia. También, a mayores, miles de euros cada año para borrar esas pintadas. Que una zona de Santiago como Barrio Xardín, zona residencial tranquila y sin mayores problemas, tenga que sufrir esa aberración estética no tiene ningún sentido. Por un lado invertimos en reurbanizar y poner todo a punto; y por otro, en borrar cada día lo que unos cuantos chiquillos destrozan con sus pinturas. No vayamos a criminalizarlos, dicen algunos. Pobres, no vaya a ser que se traumaticen, o que alguien decida educarlos. Las ciudades deben ser lugares vivos en los que tengan cabida todo tipo de personas y todo tipo de sensibilidades. Pero como siempre, nuestra libertad terminará donde empieza la de al lado. Los vecinos tienen derecho a no sufrir sus portales o paredes con la huella atávica de los artistas de cueva.