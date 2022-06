El jardín botánico de Juan Perro

a principios de la década de los 80, cuando España era mucho más creativa y divertida, un grupo musical empezó a pegar especialmente fuerte. Liderado por un joven que hacía estragos entre las chicas, por guapo y vacilón, Santiago Auserón, Radio Futura se consolidó muy pronto como una de las bandas clave de la llamada movida madrileña por numerosas razones. Muchas de sus letras eran magníficas -¿cómo olvidar La estatua del jardín botánico? o Semilla negra?-, los ritmos se salían por completo de los típicos compases facilones y su sonido en directo era espectacular. Se notaba que aquellos tipos no eran unos cualquiera, que sabían música y que sus cuidadas composiciones no eran fruto del azar. Más tarde, Santiago Auserón quiso evolucionar, se convirtió en Juan Perro, montó otra banda y se empapó durante varios años de sones cubanos y de ritmos procedentes de África. El cabronazo, sea dicho admiración, volvió a bordar un sinfín de piezas que destilaban estilo, calor y profesionalidad. Y muchas de sus letras volvieron a salirse de la vulgar medianía. Quizá no tenga nada que ver a la hora de componer, pero se da la curiosa circunstancia de que Auserón es licenciado en Filosofía, esa asignatura tan marginada por los catetos educativos que nos gobiernan, y luego obtuvo el doctorado con la máxima puntuación. Hoy, con sesenta y muchos tacos, aquel joven guapetón sigue subido a los escenarios y no para de sorprender a sus fieles. Seguro que no vuelve a fallar en el concierto que ofrecerá el próximo día 12 en el Auditorio de Galicia. Jardín botánico, como saben, aún no tenemos por estos lares.