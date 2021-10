El largo camino al empleo de calidad

No son tiempos de bonanza en materia laboral. Si atendemos a la actualidad industrial gallega, son demasiados los golpes recibidos en los últimos meses para sentirse satisfecho en este terreno. Alcoa San Cibrao con su futuro sin despejar; Alu Ibérica camino del concurso de acreedores y del ERTE con su plantilla empezando a no cobrar los salarios; Vestas en vías de cerrar, lo mismo que ya le pasó a Siemens Gamesa en As Somozas; la mayoría del naval olívico, de Barreras a lo que fue Vulcano, tocado y hundido; en el norte, las industrias auciliares de los astilleros públicos de Navantia sin carga de trabajo o, incluso, reclamando deudas, como Electrorayma, que amenazan de no cobrarse su futuro; o en la ría de Pontevedra, suma y sigue, Ence en peligro de extinción. Hablamos de miles de empleos en entredicho. Por eso que mientras España se anote el mejor de los septiembres en materia de desempleo Galicia siga sumando parados, sesenta diarios, provoca inquietud. Cierto es que estamos mejor que cuando estalló la pandemia e incluso que en los albores de la gran crisis iniciada en 2008, al menos en los números redondos, pero hay que trabajar no solo por la cantidad, sino por la calidad, del empleo. Agentes sociales y Xunta deben seguir trabajando para alcanzarlo. Porque los apostolados ya no están de moda, lo que se precisa es empleo digno y bien retribuido. Es de justicia.