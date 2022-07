El legal y moralmente cuestionable ‘overbooking’

A MÍ ME PASA como a la campeona olímpica Susana Rodríguez Gacio, tirada en tierra el otro día en el aeropuerto de Madrid por overbooking aéreo, que no solo no comprendo sino que me entra un cabreo del quince saber que a estas alturas las compañías pueden vender más plazas de las que dispone el avión con todas las de la ley; una práctica comercial legal permitida y regulada en la Unión Europea, y ante la que solo cabe cruzar los dedos para buscar un buen apaño en otro vuelo e irse al aseo a patalear y desahogarse en la intimidad. O en las redes sociales de forma pública y notoria, que creo da mejores resultado.

El caso es que las compañías aéreas pueden tratar de asegurarse el lleno, anticipándose a las anulaciones o a las reservas que no se utilicen por lo que sea, y vender más billetes. Así que sí, si han vendido de más, cosa que pasa bastante en temporada alta, cuando llegas a la puerta de embarque te pueden dejar en tierra por sobreventa de plazas sin ningún tipo de miramiento y con todas las de la ley.

Y sí, claro, puedes reclamar indemnización y daños y perjuicios, blablabla, pero el cabreo y el lío en el que te meten ya no te lo quita nadie, aparte del incordio de tener que hacer todos los trámites para reclamar.

El overbooking es reducir tiempo de unas vacaciones, perderse una conexión de otro medio de transporte, llegar tarde al trabajo, tener que anular un encuentro o una reunión, aplazar una cita médica o faltar a una ceremonia... ¿Quién se atreve a cuantificar lo que cuesta eso con total justicia? ¿Por qué se les permite? ¿Alguien se imagina el caos si el resto de sectores también tuviesen derecho a la sobreventa? Démosle una pensada.