El litoral para ver desde un teleférico

NO ES LA CONSELLEIRA do Mar, Rosa Quintana, de los miembros del Ejecutivo de Alfonso Rueda que más se prodiga en las críticas al Ejecutivo central, y si lo hace acostumbra a mantener el tono bajo conciliador que la caracteriza. No es que la conselleira perdiera ayer ese tono. Pero quizá sí le dio cierta dosis de sarcasmo. A cuento de la reforma del reglamento de Costas, que tanto perjudica a la industria del mar en Galicia, rechazó Quintana las “posturas medioambientalistas” que entienden el litoral para ser observado “desde un teleférico”. “No las entiendo, no las comparto”, zanjó la conselleira, cansada probablemente de que en Madrid hagan oidos sordos a las advertencias que ella misma lleva planteando desde 2018 sobre las consecuencias que la reforma tendrá en Galicia. Entiende la Xunta que la intención del Goberno central es expulsar del litoral toda presencia social y económica sin justificación técnica, porque se elimina la posibilidad de prórroga extraordinaria de todas las concesiones de actividades económicas y establece una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Cansada de predicar en el desierto, Quintana ha decido que lo mejor es recurrir ante el Tribunal Supremo. Proteger nuestra costa es imprescindible. Salvar la industria del mar, también. Y siempre hay un camino por el medio.