El mar que todo lo da... y todo lo quita

No se equivoca el presidente de los armadores vigueses al mostrar su pesar ante la mala racha por la que está pasando la actividad pesquera y en concreto los barcos con base en la localidad olívica o cercanías. A la tragedia inabarcable que supuso el hundimiento a mediados del pasado febrero del Villa de Pitanxo, desgracia que se cobró 21 víctimas mortales –y cuyos familiares luchan todavía por poder bajar al pecio para esclarecer cómo sucedió e incluso recuperar los cuerpos de alguno de sus seres queridos– se sumaba hace tan sólo unos pocos días el hundimiento del Piedras en Gran Sol, aunque por fortuna en este caso sin que fallecimientos. La explosión en el Albacora Cuatro en Port Victoria, en las islas Seychelles, debido probablemente a la deflagración de los gases del amoniaco que se escapaba por una fuga del sistema de refrigeración –la investigación sigue en marcha– prueba que estamos ante una de las actividades humanas más peligrosas. Dos jóvenes oriundos de Ribeira han pasado a engrosar la larga lista de marineros que han perecido, tristemente, en sus puestos. El mar es caprichoso, el cambio climático dificulta cada vez más el salir a faenar, la crisis actual dispara los precios del gasóleo con el que operan los motores... y siguen perdiéndose vidas. El pescado no es caro. Que llegue a nuestras casas es casi un milagro. No os olvidaremos, Francisco y Ángel.