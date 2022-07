El mayor acierto será una rectificación

La escuela, como centro de conocimiento, no está para adoctrinar al alumno ni para hacer que únicamente memorice contenidos, sino que debe enseñarle a pensar. Sin embargo, la última medida diseñada desde el Gobierno en materia de educación no parece, precisamente, muy meditada. Más bien da la sensación de que estamos ante la penúltima ocurrencia de La Moncloa para responder a cuestiones de índole política –como tomar la iniciativa en el debate o simplemente hacer que hace– y no para ofrecer soluciones. Hablamos de la propuesta abanderada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de reducir la ratio en las guarderías que dejaría sin plaza, calcula la Xunta, a 2.500 familias gallegas. Personas que además de preocuparse de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis o el alza desbocada de los precios, tendrán que añadir a la lista el temor de que sus hijos se vean perjudicados. La cuestión ya está en el tapete del ministerio por medio del director xeral de Familia, Jacobo Rey, quien haciendo un buen trabajo estuvo raudo para comunicar esta queja a los responsables del departamento que gestiona Pilar Alegría durante una reunión en la que se abordó el real decreto que modifica los requisitos de los centros de infantil, primaria y secundaria. Sus alarmas, desde luego, están fundamentadas, pues la intención de Madrid es que las aulas de cero a un año tengan un máximo de ocho niños –como ocurre ya en la comunidad–, mientras que en las de uno a dos bajará a doce – aquí el máximo está en trece– y en el caso de dos a tres años se reduciría de 20 a 18 si sale adelante el proyecto. Un escenario que conllevaría inevitablemente rebajar puestos e incluso amenazaría a muchos centros que ni siquiera tendrían capacidad física para adaptarse a las exigencias trazadas desde un despacho de la capital sin obtener el consenso de las autonomías. Del mismo modo, el Ejecutivo pretende obligar a que se contrate más personal, que está muy bien, pero sin destinar los recursos económicos para acometer esta tarea. Y por si fuera poco, también se verían damnificados los 62 puntos de atención a la infancia que dan cobertura imprescindible a los municipios poco poblados. Por todos estos motivos –y seguramente alguno más– San Caetano presentará alegaciones a un documento en el que el mayor acierto será, sin lugar a dudas, una potente rectificación.