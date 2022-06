¿El mayor error de la política española?

El actual Gobierno central puede presumir de haber batido varios récords: el de más ministerios, el de mayor número de asesores, el de menor transparencia... Pero, a la vista de los últimos acontecimientos en torno a la crisis con nuestros vecinos del Magreb, parece que nunca es tarde para seguir engrosando esa nómina. Por ejemplo, el titular de Exteriores tiene a tiro la plusmarca al esperpento diplomático más grueso en décadas. Después de que Argelia anunciase este miércoles la suspensión del Tratado de Amistad con España (justo el día en que el presidente sacaba pecho en el Congreso de su decisión unilateral de cambiar la posición de neutralidad sobre el Sáhara Occidental), José Manuel Albares, que se enteró por la prensa, insistía en el absurdo argumento de que el estado norteafricano es un “amigo”. Un profeta. “Nada indica que pueda haber problemas en el suministro de gas”, vaticinó, insistiendo en que es un socio “estratégico y prioritario”. Un cuadro irreal a todas luces, que no se corresponde ya con el distanciamiento explícito que subrayan desde Argel, dejando muy claro con sus acciones que a partir de ahora piensan fastidiarnos en todo lo que puedan, empezando por la inmigración y por prohibir las operaciones comerciales. Ante este desafío, al que La Moncloa no podía seguir respondiendo con sonrisas, ahora amenazan a los argelinos, sin embajador en Madrid desde marzo, con una respuesta “firme pero serena”, que ya nos explicarán lo que significa. Lo que se está estudiando es la posibilidad de denunciarles ante la UE –que algo tendrá que decir en esto–, por vulnerar un acuerdo de 2005 que estableció un régimen de asociación preferente entre la Comunidad Europea y Argelia. En todo caso, la puesta en escena no pudo ser más dura contra Pedro Sánchez y su viraje en apoyo de Marruecos, del que no obtuvo a cambio ni siquiera un compromiso sobre Ceuta y Melilla de Mohamed VI. El despropósito de colar de matute al líder del Polisario Brahim Ghali, ahí empezó este lío, resultó un pésimo negocio que terminó enfadando a todos y dejando a España en una situación internacional de lo más débil. José María Aznar, que habla de “ridículo colosal”, asegura que “es difícil encontrar en la política española un error más grande”. Y tal vez tenga razón. ¿Un nuevo registro histórico que apuntar en el haber de la coalición?