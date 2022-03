El Método Putin

En esta vida hay múltiples caminos para obtener la victoria, ya sea con una raqueta en el ámbito del deporte o a través de misiles y bombas en el de la guerra. No todos son igual de legítimos ni de lícitos, pero sí pueden ofrecer la misma efectividad. Ejemplo de ello, la última gala de los Premios Óscar dio visibilidad a la estrategia de un padre para convertir a sus dos hijas en estrellas del tenis. Una hoja de ruta milimétricamente trazada desde que eran niñas para ganar terreno a sus rivales y convertirse en números uno. Es la historia de El Método Williams, basado en la presión constante de Richard, interpretado por Will Smith, sobre Venus y Serena, a las que machacaba a base de disciplina y entrenamientos con el doble reto de hacerlas campeonas y de alejarlas del degradado ambiente que las rodeaba. Esfuerzo, tenacidad y una buena dosis de efectismo como vía hacia el éxito, salpicado de alguna escena violenta, a la que fuera de rodaje puso la guinda el protagonista del Príncipe de Bel–Air con su sonado guantazo en directo a Chris Rock durante la entrega de estatuillas. Un sopapo que dejó a todos fuera de sitio, empezando por el propio cómico. Se quedó, pasando a un tema mucho más serio, igual de descolocado que el mundo entero ante las maniobras del presidente ruso en torno a la invasión de Ucrania y sus retorcidos giros de guión. Con una mano, el sátrapa ofrece diálogo, mientras con la otra sostiene la pistola en la sien de sus vecinos... o les da una ración de agentes químicos. Curiosa forma de buscar el acuerdo con la que tras un mes de duro castigo pretende sentar de nuevo a sus enviados en Turquía para doblar la rodilla a Volodímir Zelenski. Con los proyectiles cayendo a diestro y siniestro en la cabeza de su adversario, el exagente del KGB ya tiene el compromiso de renuncia a la OTAN que quería y la promesa de estudiar un estatus de neutralidad. Pero su apetito es voraz y no se siente saciado. Pretende también oficializar la anexión de Crimea y de paso, ya puestos, de la región del Dombás. De momento, para disponer todavía de más ventaja, el oligarca Roman Abramovich y dos negociadores de paz ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento tras una reunión en Kiev como parte del proceso de paz. ¿Otro aviso a navegantes para quien ose discutir?. Así funciona el siniestro Método Putin. Esperemos que esta vez no triunfe.