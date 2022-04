El miedo a lo que pueda venir

NO CABE DUDA DE QUE la guerra de Ucrania y sus consecuencias, como el encarecimiento de casi todo, han puesto en alerta a la inmensa mayoría de las familias desde el momento en que ha afectado a la economía doméstica. Preocupa a los hosteleros compostelanos el nivel de gasto de los turistas esta Semana Semana. Es evidente que la factura del conflicto bélico afectará a todos los bolsillos y que la mayoría de los mortales haremos números y los repasaremos dos veces antes de plantearnos hacer un viaje de placer en fechas en las que desplazarse suele ser más caro. Sobre todo tiendo en cuenta que a final de mes nos puede llegar un nuevo rejonazo de la luz y que la cesta de la compra es bastante más costosa que hace unas semanas. La gente vive con miedo a lo que pueda venir. Hay que superarlo. No obstante, ahora solo cabe mantenerse a la expectativa y confiar en las previsiones más optimismas. La ciudad está de bote en bote; la mayoría de los hoteles han colgado ya el cartel de completo para estas fiestas, y otros muchos se mueven en niveles de ocupación altísimos. Ya desde este fin de semana se ha podido percibir en la capital gallega el ambiente festivo; y las terrazas y restaurantes estuvieron a tope. Además, aunque algunos hosteleros aseguran que todavía no se ha notado el efecto Xacobeo, las cifras evidencian que el Camino empieza a despertarse después del parón del invierno; y que en el extranjero ya se están animando a peregrinar a Santiago. Ciertamente, es fundamental la recuperación del turismo internacional después del batacazo que provocó la pandemia. En esta línea deben centrarse las políticas de promoción para conseguir salvar el Año Santo.