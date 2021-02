El ‘milagroso’ bajón en Urgencias

EL CORREO publicaba hace pocos días una noticia sobre cómo ha afectado el COVID al funcionamiento del servicio de Urgencias del hospital Clínico de Santiago, que pasó de estar saturado de forma casi constante a atender, durante el pasado año, a cincuenta mil personas menos. Ante estos datos tan reveladores, cabe preguntarse lo siguiente: ¿será que la gente enfermó de forma menos grave desde que se declaró la pandemia o más bien ese milagroso vaciado del área de atención urgente se debió a que miles de vecinos se lo pensaron dos veces, por miedo a contagiarse, antes de acudir al hospital? No hay que ser ningún lince para determinar que la segunda opción es la correcta y para concluir que, como vienen denunciando muchos gestores y profesionales sanitarios desde hace años, un porcentaje significativo de los enfermos que acuden a Urgencias no requiere esa atención inaplazable. Ese bajón en el número de asistencias durante la pandemia demuestra también que la picaresca sigue reinando en dicho servicio, porque si alguien se siente mal de verdad jamás dudaría en acudir al hospital de inmediato, por mucho temor que le provocase contagiarse, al igual que un muerto de hambre se lanza sin dudarlo ante una porción de comida sin mirar antes la fecha de caducidad. Lo peor es que mucha gente con dolencias muy graves, como cáncer, ha dejado también de acudir a las consultas programadas por miedo al contagio, pero esa es otra cuestión ajena al servicio urgente. ¿Solución al problema? Filtros, filtros y más filtros para valorar, antes de entrar, quién necesita y quién no atención muy rápida, hasta lograr que el nombre de dicha unidad se corresponda fielmente a lo que realmente significa. Porque una cosa está muy clara: el coronavirus pasará, y en ese momento Urgencias volverá a convertirse en un hervidero de enfermos reales... y no tanto.

BEATRIZ CASTRO/Periodista