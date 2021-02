El ‘modelo Iglesias’ y la prensa libre

estamos en las antípodas, sí. También en asuntos tan delicados como la libertad de opinión –territorio donde Pablo Echenique confunde churras con merinas– o los mecanismos de gestión de la información, que desde un medio privado defendemos que deben sostenerse en el autocontrol. Allá, en Australia, se está librando la primera gran batalla entre los medios tradicionales y los imperios tecnológicos: Facebook acaba de bloquear el acceso a las noticias a millones de usuarios, en (equivocada) respuesta al proyecto de ley para obligarle a pagar a los editores, de los que se nutre gratis et amore Dei. Es un conflicto de mucha enjundia, capital, del que debería salir un nuevo modelo más justo de relación entre la prensa y los gigantes digitales, con una hoja de ruta pactada con los gobiernos. Acá, en España, preferimos entretenernos con guerras de cortas miras: Pablo Iglesias se atrinchera en su cruzada contra los periodistas críticos con el ecosistema podemita, y porfía en implantar un control público de los medios privados. Es una evidencia que el vicepresidente segundo del Gobierno de la nación se mueve como pez en el agua en medio de lo que el comunicador Carlos Alsina califica de jauría tuitera, que el líder de Podemos usa para amedrentar lisa y llanamente. ¿Tiene algo que ver la obsesión del señor Iglesias por controlar la prensa con querer controlar la sociedad? Su intervención en la tribuna del Congreso, esta semana, no hace más que alimentar las sospechas sobre lo oscuro de sus intenciones. Lo que a él le molesta, ¡vaya por Dios!, es que “los dueños de los medios incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno”. El retrato que hizo de la prensa española es un dislate indigerible: no es cierto que los que llama poderes mediáticos sean “un poder sin control democrático”, como tampoco lo es que estén en manos de “millonarios, bancos y fondos buitre”. Que alguien con su sólida preparación universitaria y sus altas responsabilidades haga tamaña caricatura, sin un atisbo de sonrojo, es para echarse a temblar y encomendarse a la protección del Apóstol Santiago. Su obsesión enfermiza con embridar la libertad de prensa, uno de los valores sagrados en los países democráticos, deja al descubierto su verdadero objetivo: controlar a los medios privados con la misma impunidad con que los gobiernos manejan los hilos de las corporaciones públicas. Empecinarse en abrir este frente es tergiversar la realidad y no entender nada. No entender, por ejemplo, que el futuro de la información veraz y libre se juega en las reglas que pretenden imponer por las bravas –ahí está Facebook– las grandes tecnológicas.