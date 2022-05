El momento es ahora

El 11 de septiembre de 2001, los atentados contra el World Trade Center provocaron cambios que todavía condicionan nuestra vida. Hasta esa fatídica fecha, un avión era un medio de transporte. Sin embargo, los terroristas de Al Qaeda, que en la misma jornada estrellaron un tercer aparato en la sede del Pentágono, mientras otro cayó sobre un campo, demostraron que cualquier instrumento en las manos equivocadas podía utilizarse como una herramienta de destrucción masiva. En este caso como misiles que segaron la vida de unas tres mil personas, modificando para siempre la seguridad tanto en los aeropuertos como en las cabinas de los pilotos. Varios años más tarde, en 2016, los mismos fanáticos enarbolando la bandera de la yihad convirtieron un camión en una apisonadora macabra con la que arrollaron a decenas de personas en Niza. Una escena dantesca que se repetía meses después en un mercadillo navideño de Berlín y forzaba a toda Europa a llenar sus calles de bolardos y macetas a fin de evitar estos ataques. Hace pocas horas, un joven estudiante de 18 años perpetró el enésimo tiroteo en un colegio de EEUU llevándose por delante en su locura a 19 niños y dos profesores en Texas. A Salvador Ramos no le hizo falta, esta vez, discurrir ningún complejo método para ejecutar sus siniestros planes, pues según los testigos llevaba encima una pistola y un rifle semiautomático, además de cargadores y un chaleco antibalas. Todo un arsenal que el sospechoso compró aparentemente sin dificultad y utilizó avisando previamente en las redes sociales, donde ya había publicado fotos de sus juguetes sin que a nadie le preocupase. Un relato que no es nuevo, pero ante el que sorprendentemente no parece tomarse medida adicional alguna. Como si en este caso no se hubiera aprendido nada... o no se quisiese aprender. ¿Cómo pudo suceder? ¿Por qué nadie lo vio venir?. Son preguntas recurrentes en norteamérica, dentro de una espiral en la que tras cada ‘balacera’, una parte de los legisladores propone una ley que ponga coto a revólveres y escopetas para que, al poco tiempo, alguna de las Cámaras la tumbe. ¿Cuándo vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que sabemos que hay que hacer?, se cuestionó también el presidente Joe Biden, afectado por la tragedia. La respuesta, sin duda, debería ser: ahora.