El mundo en el juego de la ruleta rusa

¿Qué pretende Vladimir Putin con su estrategia de lanzar misiles a un paso del territorio OTAN? Esta es la pregunta del millón en las últimas horas y las respuestas pueden ser variadas, aunque sólo el exespía de la KGB tiene los motivos en su cabeza. Y a lo mejor, en su deriva de absoluta locura, ni eso. En el escenario menos agresivo, el temido sátrapa con acceso al botón nuclear querría únicamente con su operativo sobre la base de Yaroviv bloquear las rutas de abastecimiento para evitar la llegada de armas o suministros a Ucrania. El objetivo también podría ser buscar un movimiento para intimidar a occidente. Amagar un posible ataque para demostrar que no teme una guerra global. Con todo, hay una hipótesis peor: la de que realmente quiera expandir el conflicto y provocar que sus soldados terminen encontrándose cara a cara con los americanos. Un cuadro de tercera guerra mundial al que podría unirse China si presta ayuda militar a Moscú –como previene la Administración Biden–, de consecuencias devastadoras. Lo único claro es que a pesar de las conversaciones para lograr un alto el fuego, el Stalin del siglo XXI no tiene intención alguna de pisar el freno a la escalada bélica hasta que pueda vender a los suyos una victoria. También que es imprevisible en sus maniobras y está dispuesto a arrasar a sangre y fuego Kiev, Mariúpol, Odesa, Leópolis o lo que se le ponga por delante haciendo pagar su frustración a millones de inocentes. Por eso, aunque debamos hacer un esfuerzo por mantener la calma, no se puede descartar nada. Un simple error en las coordenadas de un proyectil, un explosivo que caiga fuera de sitio –por ejemplo en Polonia– ya sea por causas buscadas o accidentales, y lo impensable puede hacerse realidad. Porque es evidente que si la ofensiva roza la Alianza Atlántica sería imprescindible dar una respuesta conjunta, pues así lo exige además el artículo 5. Toda una papeleta para la organización comandada por Jens Stoltenberg, quien recela de que a la invasión pueda seguir el uso de armas químicas. Por ahora, ya están en alerta a la par que se redoblan las maniobras defensivas en las antiguas repúblicas soviéticas que formaron parte del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. El Kremlin juega a la ruleta rusa a base de bombas y arriesgadas provocaciones. Y tiene al mundo como rehén.