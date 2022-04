El mundo tiene que parar a Putin ya

Cambian los escenarios, pero las barbaridades de una guerra se repiten una y otra vez. Los Balcanes, Rwanda, Irak, Siria... y ahora Ucrania son testigos de primera mano de hasta donde puede llegar la degeneración del hombre. Ancianos pacíficos tiroteados con las manos atadas a la espalda, mujeres salvajemente violadas, muertos por congelación en sus hogares, torturas, fosas comunes, cadáveres comidos por los animales, destrucción y barbarie. Todo eso junto y más es lo que padecieron cientos de habitantes del norte de Kiev, con un doble objetivo de las tropas rusas. El primero, infundir pánico. El segundo, ejecutar una política de tierra quemada propia de la edad Media en su retirada gracias a la heroica resistencia local. Una salvajada llevada a cabo por soldados ante la que sigue creciendo la repulsa internacional, pero que tiene un responsable para el que ya no es posible (si es que hasta ahora aún lo era) ni la redención ni mucho menos el perdón. Vladímir Putin, que continúa sumando méritos para pasar a la historia como el Stalin o el Hitler del siglo XXI, no tiene rehabilitación como dirigente, aunque renunciase hoy mismo a seguir con el combate sin condiciones. No es ni siquiera un interlocutor válido para negociar en serio y el único camino que debe seguir es el que le lleve a sentarse ante un tribunal para ser procesado junto a su Ejército por criminal. Qué explique allí, a ver si le creen, que las atrocidades puestas al descubierto son “un montaje de los Estados Unidos” como parte de un complot o una “provocación” de la OTAN para boicotear el proceso de paz. Lo malo es cuántos inocentes más perderán la vida hasta ese momento. Horrorizados por los macabros hallazgos, los líderes de la UE buscan consensos y analizan con “urgencia” una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que deben ayudar a aislar y apresar a los culpables de la brutal masacre con tintes de genocidio. “No podemos volvernos insensibles a cosas así. No podemos normalizarlo”, exclamó el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, mientras Volodímir Zelenski advierte que el mismo drama se está repitiendo por todo el territorio. Para Bucha o Irpin hoy es demasiado tarde, pero quizás no para salvar otros enclaves. Si al exagente del KGB le queda un mínimo rasgo de humanidad debería frenar esta locura. Pero si no lo hace, el mundo tiene que pararlo a él ya.