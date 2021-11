El (no) disputado voto del señor Rego

CON LA APROBACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a anotarse un tanto de resistencia, que le supone también un alivio –al menos temporal– para la gobernanza del país. Las cuentas de 2021 dibujan, de nuevo, el panorama político y un país dividido –188 diputados las han apoyado y 160 han votado en contra– donde se mercadea con los votos y los millones. El Gobierno refuerza su mayoría a cambio de concesiones a sus socios. El mismo guión de cada año, pero este todos los grupos han estado en el ‘sí’ o en el ‘no’ excepto el BNG, que pasó de estar “en disposición” de dar su apoyo a Sánchez a una “absención crítica” en la votación de los presupuestos. En las elecciones generales de 2019, Teruel Existe obtuvo 19.761 votos y un diputado en el Congreso. El Partido Regionalista Cántabro tiene también un parlamentario en la Cámara baja, el que logró con 68.830 papeletas. El Bloque Nacionalista Galego, con 120.456 votos, consiguió asimismo un escaño, en el que se sienta Néstor Rego, en el hemiciclo del Palacio de las Cortes. En la negociación de los presupuestos, el parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, logró a cambio de su ‘sí’ al proyecto del Gobierno mayores inversiones para su tierra, como una partida de 13 millones para la línea ferroviaria Corredor Cantábrico Mediterráneo Sagunto-Teruel-Zaragoza. El representante de los regionalistas cántabros también ha salido de las negociaciones con las manos algo más llenas: su voto a favor ha supuesto el compromiso de licitación de un tramo ferroviario y la redacción del proyecto de la carretera entre Potes y Vega de Liébana. Dos diputados con sus contraprestaciones que vuelven a dar cuenta de lo que puede valer un escaño. No ha sucedido así, sin embargo, en el caso de Néstor Rego, que este año concluye el trámite presupuestario sin poder ‘vender’ en Galicia ningún logro por su influencia en Madrid. ¿Ha fallado o ha cambiado la estrategia del BNG? ¿O es el PSOE quien ya no quiere dar alas a una fuerza que, de la mano de Ana Pontón, le ha arrebatado en Galicia ser la segunda fuerza en el Pazo do Hórreo? El mismo BNG que apoyó la investidura de Sánchez por un acuerdo que incluía la rebaja de los peajes de la AP-9 (hecho), la transferencia de la autopista, la modernización de la red ferroviaria gallega, más competencias y otras promesas incumplidas, no es ahora una pieza necesaria para los socios de gobierno. El voto del señor Rego ya no es disputado. Triste noticia, por lo que Galicia pudo haber perdido.