¿El paro también entra en campaña?

España baja de los tres millones de parados por primera vez desde 2008, cuando estalló la crisis financiera. Además, los cotizantes a la Seguridad Social vuelven a superar la barrera de los 20.000.000. Los contratos indefinidos se disparan y marcan otro récord. Y al mismo tiempo, la llegada de la temporada estival y con ella de cientos de miles de turistas auguran buenas perspectivas de cara a los próximos meses. En un contexto complejo, marcado por la guerra de Ucrania y el alza de precios, además de algunas heridas de la pandemia aún sin cicatrizar, el aparente dinamismo del mercado laboral, casi un milagro en estas circunstancias, debería ser motivo de celebración entre la clase política. Sin embargo, lejos de estar felicitándose, nuestros representantes viven instalados en un ciclo de alta tensión –y esta vez no por la energía–, más allá de que cada uno siempre interprete las estadísticas como mejor le conviene. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tuvo precisamente un día tranquilo este jueves. Más bien, la ferrolana estaba que echaba chispas frente a algunas críticas al Gobierno que se empleó a fondo en contrarrestar: por una parte enfocó sus dardos hacia el gobernador del Banco de España y por otra hacia el líder del PP, tachando a ambos poco menos que de ignorantes. Sobre Pablo Hernández de Cos y su recomendación de desligar el aumento de las pensiones de un IPC que roza el 9 % afirmó que “muestra un profundo desconocimiento y confusión entre contratación de calidad en nuestro país y empleo”, recordándole que la mayor parte de los pensionistas no cobra 1.000 euros. A mayores, sobre la propuesta del pacto de rentas – “cuidado con ellos”, advirtió–, enfatizó que “los causantes de la inflación no son los salarios”. En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, quien festejó que descienda el paro aunque consideró que se “maquillan” los datos, porque “lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo discontinuo”, la también vicepresidenta del Ejecutivo que encabeza el socialista Pedro Sánchez calificó este análisis como una “aberración”, elevando el tono contra el popular: “es muy grave lo que ha afirmado. Creo que debería asesorarse bien”, le espetó. Guerra a tres bandas de acusaciones cruzadas, a la que ya estamos acostumbrados en este país, pero ayer un poco más exagerada. ¿Quizá por que el 19-J hay unas elecciones?