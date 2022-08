El patito feo del

EXTRAÑO En demasiadas ocasiones algunos gobiernos se enrocan con sus decisiones y no consiguen, ni directamente ni por personas interpuestas, salir del bucle en el que se metieron. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene un grave problema con el sector mar-industria de Galicia y da la impresión de que busca su eliminación. Primero fue la obsesión por controlar los barcos de pesca para saber en todo momentos su ubicación, lo que pescan, lo que descargan... imponiendo unos medios técnicos que hacen inviable el trabajo de muchos pequeños empresarios. Después llegó el insolucionado conflicto de las concesiones marítimo pesqueras que, de consumarse los proyectos del Ministerio para la Transición ecológico obligará a cerrar a muchísimas industrias y empresas y dejando en la calle a un número importante de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras. Con el agravante de que Madrid niega a Galicia lo que ya tienen Cataluña, Euskadi o Andalucía y acaba de conceder a Canarias; es decir, gestionar las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Nada de nada. La respuesta de Pedro Sánchez a Alfonso Rueda fue que plantee una modificación del Estatuto de Autonomía, algo que en este caso no tiene razón de ser. Ahora el Gobierno sigue enrocado con no incluir al sector mar-industria en el Perte alimenatario. Otra locura más. Pero empiezan a ser demasiadas.