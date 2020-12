El pazo de la concordia

se le atribuye a doña Emilia Pardo Bazán la siguiente frase: “Hay así en la vida momentos supremos en que el sentimiento, oculto largas horas, se levanta rugiente, y avasallador, y se proclama dueño de un alma”. Doña Emilia sabía bien lo que decía. Hoy, ayer, Galicia vive un momento histórico (supremo, podría interpretarse) porque el pueblo (el alma, podría ser) recibe simbólicamente el pazo de Meirás, un hecho verdaderamente trascendente que cura las heridas de un expolio, recupera la memoria y enaltece la democracia, y ensalza también el legado de letras e igualdad de una de las figuras más insignes de nuestra literatura. Siguiendo las palabras de la autora de Los pazos de Ulloa, el sentimiento, espoleado en los últimos años por quienes individualmente y desde las administraciones se han puesto al frente de la lucha por Meirás, fue, quizás, el del deseo y la necesidad de que se hiciese Justicia, de recuperar una parte de nuestra historia sustraída mediante una venta fraudulenta y una cuestación popular forzosa.

La familia de Francisco Franco ya ha entregado las llaves. Queda ahora por resolver el uso que tendrá en el futuro el inmueble, y también quién lo gestionará. Una y otra cuestión van de la mano. Y lo que parece razonable es que tan simbólico testimonio de la vida de Pardo Bazán y de la historia de España y de Galicia –de los momentos oscuros de la dictadura pero también de aquellos de luz en los que emergió la democracia– sean devueltos al pueblo gallego que, al fin, fue quien agitó y mantuvo viva la lucha por Meirás (el sentimiento).

En julio de 2019 el Parlamento en O Hórreo aprobó por unanimidad una iniciativa para pedir al Gobierno que iniciase el proceso civil para la devolución de la finca al patrimonio público. Probablemente sin aquel gesto, que también fue histórico, la lucha por el inmueble no habría llegado a la Justicia y el próximo verano los Franco podrían seguir veraneando en Sada. El logro es colectivo y se ha hecho realidad porque las administraciones, cada una en su papel, han sabido encontrar la parte compartida del sentir popular para luchar juntas por un objetivo común. No se le pueden quitar méritos al Gobierno del Estado en todo este proceso, pero tampoco a la Xunta ni a la Diputación de A Coruña, ni al Concello de Sada, ni a quienes con su empeño personal han hecho posible que la Justicia dictase sentencia –todavía no es firme– a favor de la devolución. Sería una pena, enorme, que la concordia que debería ahora representar el pazo se truncase para dar paso a la discordia por ver quien manda en el pazo. Doña Emilia Pardo Bazán no lo querría.