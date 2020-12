El peligro de los daños colaterales

“SI ENFOCAS TODO a COVID, olvidas todo el resto”. Reflexión de un médico durante una charla en Santiago con compañeros y pacientes. Todos asintieron y se lamentaron de que “el coronavirus está bajo control desde el punto de vista sanitario pero han surgido otros problemas, daños colaterales que ponen en peligro no solo el sistema sanitario sino también la calidad de vida”. No eran gratuitas estas reflexiones. La lista de esos daños es muy larga. Desde el punto de vista económica las consecuencias, a pesar del insistente “nadie se va a quedar atrás” que lanzan a diario nuestros gobernantes, están siendo gravísimas con millares de puestos de trabajo perdidos y miles de empresas quebradas. “Los ERTE han hecho mucho daño”, admiten los sanitarios y, añaden, la ansiedad que están provocando es uno de los primeros motivos de consulta estos meses; la situación no hace más que agravarse. Ayer se conocía un informe de la FEGAMP alertando de que 17.317 personas se convirtieron en solicitantes de servicios sociales durante el confinamiento y que –son datos del mes de julio– seis de cada diez eran trabajadores a la espera de recibir las ayudas por ERTE o autónomos afectados por el cese de actividad. Ciudadanos que en solo cuatro meses habían agotado su capacidad de autosuficiencia. ¿Qué pasará cuando se analicen los datos a final de año? Da pánico pensar en enero. Las dificultades económicas son muy grandes y las sufren empresas y familias, padres, sus hijos y sus mayores; además de ser el colectivo que más está sufriendo los efectos de esta enfermedad, no se libran de los daños colaterales de la pandemia. “En la población mayor está habiendo un deterioro cognitivo. Estar encerrados, no tener centros cívicos adónde ir, no tener relaciones sociales, esa falta de red social al no poder salir a la calle... Todo eso acelera su deterioro”, señalan los expertos. Varios informes en España sostienen que se suspendió la detección del cáncer, se aplazó el trabajo de diagnóstico de rutina y solo se priorizaron los casos sintomáticos urgentes para las intervenciones de especialistas. ¿Consecuencia? “Habrá una gran cantidad de muertes adicionales por cáncer de mama, colon, de pulmón y de esófago en el medio (un año) y más largo plazo (cinco años)”. Lo mismo ocurre con las dolencias cardíacas y también con la salud mental. Esta semana se conocían las líneas maestras del plan que elabora la Xunta para combatir una evidencia: el 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos, el porcentaje sigue aumentando mientras parece que solo nos preocupa la COVID. Conclusión: parece aconsejable reflexionar sobre esta situación anómala y tomar decisiones urgentes.