El precio de cumplir las normas

La madre de Santiago que se quedó en la calle con tres hijos pequeños después de que su casero, ejercitando un derecho perfectamente regulado, le comunicase la necesidad de recuperar su piso ya ha encontrado por fin, después de una larga y complicada búsqueda, un refugio donde vivir. El precio de los alquileres se ha vuelto a desmadrar en Santiago debido a la escasez de la oferta y la inflación, por lo que la protagonista de esta historia no pudo encontrar nada digno por menos de 600 euros, pero al menos cuenta de nuevo con un hogar después de muchos días de angustia. Divorciada y con unos ingresos ínfimos, tendrá que sudar tinta para pagar la renta y confiesa que solo podrá hacerlo gracias a la ayuda de sus padres, que a buen seguro también tendrán que hacer un sacrificio muy grande para cumplir con el dueño del piso. EL CORREO narró en los últimos días la odisea de esta mujer, que se puso en contacto con el periódico con la única intención de narrar el drama que afecta a muchas familias humildes ante la imposibilidad de hacer frente a un arrendamiento, y su caso provocó una fuerte ola de solidaridad entre numerosos lectores y ciudadanos de todo tipo a nivel particular. Sin embargo, llamó mucho la atención la escasa reacción que la noticia tuvo entre cierta asociaciones que suelen saltar como un rayo cuando tienen noticia de casos relacionados con okupas o desahucios. No hay motivos para criticar a dichas plataformas, al menos a las que suelen movilizarse con buena fe cuando entienden que se puede estar vulnerando la justicia social, pero a veces parece que resulta más rentable desobedecer las normas y enfrentarse al sistema que comportarse como un ciudadano cumplidor de la legalidad. Es el caso de la señora citada al inicio, que se limitó a abandonar su piso de alquiler según las normas fijadas en el contrato y a tragar con las reglas del mercado, cuando bien pudo declararse, con motivos fundados, okupa vulnerable, o atrincherarse hasta que un juez dictase una orden de desahucio. De haber hecho eso, seguramente hubiese encontrado la rápida solidaridad de algunos colectivos que la hubiesen pintado como una madre coraje obligada a luchar en solitario contra una sociedad heteropatriarcal y unos jueces carentes de empatía. Y probablemente hubiese encontrado, tras la consiguiente movilización, una vivienda subvencionada más barata y confortable. ¿Conclusión? Sáquenla ustedes mismos.