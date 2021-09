El problema de los microchips

EL AUMENTO DE LA DEMANDA de equipos electrónicos durante la pandemia, el crecimiento repentino del teletrabajo, la concentración de la producción, los teléfonos 5G, errores en la planificación de las fábricas... No hay una sola causa detrás de la crisis de los microchips. Ni una sola consecuencia. Pero sí el diagnóstico unánime de que la economía está pagando ya la escasez de semiconductores y que la producción no se normalizará al menos hasta mediados del año que viene. El caso de la fábrica de Stellantis en Vigo es el más paradigmático de cómo un problema que es global afecta a la economía gallega. La antigua Citroën anunció el viernes una nueva parada en parte de su producción por problemas de suministro de componentes de fabricación. No es la primera. Ni, seguro, será la última. La crisis de los chips repercutirá en el balance de fabricación, en las cuentas de la multinacional automovilística y en el empleo que genera. Y todo ello en la economía gallega, cuyas exportaciones comienzan a resentirse ya de los problemas que afectan a uno de sus grandes motores. Nuestras ventas al exterior se cerraron en el primer semestre del año con buenos datos: subieron un 31 %. Pero en junio, según el Instituto Galego de Estadística (IGE), ha habido ya indicios preocupantes de lo que puede suponer la factura de las paradas de Stellantis. Ese mes las exportaciones disminuyeron un 4,6 % en la variación interanual, en buena parte debido a las ventas del sector del automóvil, que representan el 26,7 % sobre el total y se desplomaron un 29,1 %. El efecto dominó lleva el problema a los concesionarios. Si no hay chips, no hay coches, y si no hay coches, no se venden. Comprar hoy un vehículo puede suponer, en los casos más extremos, una espera de hasta seis meses. Las empresas empiezan a estar muy preocupadas por su balance de resultados y en algunas temen ya que se vean obligadas a hacer reajustes en sus plantillas o incluso a cerrar la persiana. Porque a la crisis del coronavirus y las dificultades a las que se enfrenta el cliente a la hora de decidir que tipo de coche elegir, se han sumado ahora los microchips. Una tormenta perfecta para un sector, el de los concesionarios, de pequeñas y medianas empresas que son también ejemplo de como un problema que nace por la falta de producción suficiente para cubrir la demanda global en fábricas que se concentran en Taiwán y Corea del Sur acaba convirtiéndose en una de las sombras que podrían lastrar la recuperación económica, la global y la doméstica. Y lo peor es que el problema parece no tener solución en el corto plazo. Otra carga más en la mochila más de la resiliencia.