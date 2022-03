El problema de viajar con mascotas

no es ninguna tontería lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santiago al incluir, en su página web sobre turismo, un apartado específico para informar a los vecinos y turistas sobre los bares, restaurantes, hoteles y hospedajes en general en los que los clientes pueden acceder o pernoctar en compañía de sus mascotas. Se trata, por contra, de una información muy valiosa para miles de individuos, parejas y familias que consideran a sus peludos como uno más del clan y que se encuentran con numerosos problemas cuando planifican sus vacaciones o, simplemente, desean ir a cenar o tomar algo tanto en su propia ciudad como en las que desean visitar. Lo cierto es que viajar en la actualidad en compañía de un perro o un gato, las mascotas más habituales, supone un gran quebradero de cabeza para un sinfín de amantes de los animales, muchos de los cuales no se resignan a dejarlos durante varios días o semanas en los numerosos hoteles perrunos y gatunos que han ido naciendo a lo largo y ancho del país, a pesar de que por lo general son establecimientos que funcionan de una forma muy profesional. Por eso será muy beneficioso que cada vez se amplíe más la red de hoteles para humanos y restaurantes que admiten a peludos, al menos a los que están bien educados -eso depende de sus dueños- y no perturban la paz del resto de clientes. Bienvenida sea, pues, la página Santiguau, y ojalá muy pronto viajar con mascotas deje de ser un problema. Y en cuanto a las molestias que causan las mascotas, ya quisieran algunos humanos ser tan discretos, silenciosos, agradecidos y majetes.