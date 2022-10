El problema hay que verlo primero

La solución de cualquier problema comienza por reconocer que, efectivamente, ese problema existe. Que la atención a la salud mental es hoy uno de los puntos débiles, y uno de los grandes retos, en el sistema público de salud es más que evidente: conseguir una cita con el especialista y ser atendido en un espacio de tiempo razonable es complicado incluso en la sanidad privada, que no todo el mundo se puede pagar. Y, como dijo ayer en el Parlamento la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tomar pastillas para combatir la ansiedad es una solución recurrente de la, según muchos médicos reconocen, se está abusando porque, a corto plazo, no hay alternativa que ofrecer al paciente. La pandemia ha hecho estragos en nuestra salud mental. Y las perspectivas que imaginamos para el futuro tampoco ayudan. Hay un dato que es aterrador: según la última memoria del Imelga, el pasado año se suicidaron en Galicia 331 personas, casi una al día. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interrogado ayer sobre esta cuestión en la Cámara de O Hórreo, tampoco negó la evidencia. Al contrario, reconoció el problema, anticipó que ya se están tomando medidas para contener sus consecuencias –hay un plan de salud mental en marcha– y anunció que el próximo año se incorporarán al Sergas 61 especialistas. Los primeros pasos están dados. Pero no hay que bajar la guardia.