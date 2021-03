El PSOE no debe crear inestabilidad

clima tenso Al igual que en la región de Murcia la semana pasada, los socialistas sufrieron este lunes otro revés en Castilla y León en su intento de hacerse con el Gobierno de la comunidad autónoma. Una moción de censura tras otra cosecharon votos insuficientes para salir adelante e incendiaron además la política en Madrid, donde su presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, apretó el botón nuclear de una convocatoria electoral adelantada. La moción de censura en Castilla y León presentada por Luis Tudanca embarrancó al no poder sumar a su causa los últimos votos que estaban en el aire y que podían marcar el desenlace final de la votación. Con este ambiente enrarecido en pleno combate de la pandemia del coronavirus se hace difícil entender una apuesta –la de Ciudadanos y del Partido Socialista– que únicamente sirvió para desestabilizar ambas administraciones temporalmente sin aportar rédito alguno a la sociedad y, ni siquiera, a sus propias siglas. El tiempo acabará situando cada pieza del mapa político en su lugar y, en adelante, habrá que estar muy atentos a quien desde el PSOE mueve los hilos en los diferentes territorios. El ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, está en el foco, porque operaciones de esa envergadura no se impulsan sin su luz verde. Y con fallos de ese calibre, desde luego, su perfil no sale reforzado.