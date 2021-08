El regreso de Pedro Sánchez

Agosto no sería agosto en política sin el debate –una tradición ya– sobre las vacaciones del presidente del Gobierno y una parte de sus ministros. En el mes por excelencia para el descanso, surge siempre algún tema que a juicio de la oposición requiere con urgencia la comparecencia en el Congreso para que el Ejecutivo dé explicaciones a los españoles. Lo han sufrido todos los gobiernos. Y lo mismo sucede en la política autonómica: no hay agosto sin que socialistas y/o nacionalistas no exijan en Galicia la convocatoria de la diputación permanente. El Bloque lo ha hecho ya éste para que Feijóo dé cuenta del lío del certificado covid para la hostelería, tumbado por el TSXG. El debate se repite así cada año salpimentado con palabras y gracejos recurrentes que sirven para proyectar la imagen de políticos de brazos caídos. Tumbona se lleva la palma, pero José Luis Martínez-Almeida ha tenido ahora el ingenio de introducir la alpargata porque no le gusta el atuendo que luce Pedro Sánchez. Los políticos merecen y tienen que descansar como cualquier otro ciudadano. Pero no debería cundir la sensación de que el país, y la gestión de los problemas que arrastra, están en stand by a la espera de que el presidente y alguno de sus ministros vuelvan de sus vacaciones. La política a golpe de tuit no es suficiente ni para el Ejecutivo ni para la oposición. Tras varios días de silencio –otros líderes europeos como Merkel o Macron reaccionarion de inmediato ante la llegada al poder de los talibanes en Afganistan– Sánchez se incorporará hoy al trabajo con asuntos pendientes de gran relevancia. La subida incontrolada del precio de la luz preocupa, y mucho, a los españoles, que no entienden de beneficios caídos del cielo ni de las reglas de un mercado energético que está haciendo mella en sus bolsillos. A este paso, agosto acabará con el recibo de la luz más caro de la historia. El presidente regresa a la faena en medio de la crisis de Afganistán y del debate también sobre la devolución en caliente de los menores marroquíes que se encontraban en Ceuta. El virus sigue demasiado activo y ha bajado el ritmo de vacunación. Y aunque hay signos de recuperación y Europa acaba de ingresar los primeros nueve mil millones de los fondos de recuperación, la economía sigue pagando el azote de la pandemia. Deberes pendientes que el presidente guarda en la cartera para la vuelta al trabajo, con un gobierno en el que se siguen generando debates internos de no poca trascendencia. Yerra la oposición que pone el acento del debate en la tumbona. Yerra el gobierno que acumula problemas y se proyecta al ralentí y dividido.