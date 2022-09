El reguetón no cura; hace enfermar

claro que la música tiene grandes poderes terapéuticos, como sin duda demostrarán, de una forma científica, los numerosos investigadores del CHUS que se han embarcado en el pionero proyecto de comprobar hasta qué punto escuchar una ópera, una sintonía o una canción cualquiera afecta de forma positiva a determinados enfermos que padecen, sobre todo, dolencias cognitivas. Quienes no somos médicos, ni investigadores ni musicólogos poco o nada podemos aportar a este estudio científico, en el que también participa la Real Filharmonía de Galicia, pero sí estamos lo suficientemente capacitados para poner nuestro granito de arena aunque solo sea desde el punto de vista sensorial. Un ejemplo enfocado desde el punto de vista negativo: Algunos sufrimos crisis de ansiedad en cuanto nos bombardean con soniquetes de reguetón, lacra de la que resulta imposible huir en los ordinarios tiempos que corren, y también nos ponemos muy malos al escuchar las nuevas canciones de Rosalía, esa supuesta genia que ha revolucionado la música moderna. Lo mismo nos pasa con el rap y con los machacones ritmos latinos. En cambio, el placer se apodera de nuestros cuerpos y almas si la música es obra de Bach, Vivaldi, los Beatles, Pink Floyd o Antonio Vega, por poner solo unos pocos ejemplos. Seguramente nuestra experiencia en ese campo será despreciada por los investigadores que lideran dicho proyecto, pero si quieren contar con nosotros para algo, aquí nos encontrarán escuchando Wish you were here o El sitio de mi recreo. Ya quisieran muchas medicinas balsámicas tener la mitad de efecto.