El reparto debe ser limpio... y parecerlo

next generation. El Gobierno de España, por boca de su portavoz, María Jesús Montero, fue ayer tajante al afirmar que las reglas de juego para optar al maná europeo Next Generation “serán limpias, transparentes y estarán diseñadas para que todo el mundo pueda concurrir”. Sin embargo, en la Xunta no están todavía muy convencidos, como volvió a enfatizar tras el Consello el presidente Feijóo, que reclamó cogobernanza para poder decidir en un asunto que afecta a todos. El PP ya se mostró en su día descontento con el decreto de los fondos UE –que Moncloa sacó adelante in extremis con la ayuda de Vox–, criticando la opacidad de la gestión que aprecian en el texto. Pero la gota que colmó el vaso en Galicia fue el impulso de Industria a una fábrica de baterías para el coche eléctrico en Cataluña sin siquiera conocer la iniciativa amparada por Ceaga para Vigo. Una actitud que disparó el miedo a que, al final, vayan a primar más los criterios políticos y las mayorías en el Congreso que el contenido de las propuestas y su capacidad de generar riqueza y empleo. Un escenario ante el que no es de extrañar que el mandatario autonómico, con un símil futbolístico, reclamase “un árbitro neutral”. Y es que ¿qué pensaríamos si antes de empezar el partido uno de los equipos ya ganase uno a cero? El reparto de miles de millones no sólo debe ser totalmente escrupuloso sino parecerlo.