El reto de convertir el rural gallego en una oportunidad

MODERNIZACIÓN. “Os nosos avós emigraban coa maleta; hoxe, os nosos netos marchan co ordenador, pero non deixa de ser outra maneira de emigrar”. Es la reflexión de Carmen, una sonense de 78 años que este martes acudía a recoger sus títulos de la propiedad de la concentración parcelaria de Nebra, que se prolongó durante nada menos que 35 años. Y lo hacía sin más ilusión que la de traspasarle a sus hijas las tierras que ella, sus padres y sus suegros trabajaron durante toda la vida. Llega la hora del relevo, y si bien es cierto que la despoblación del rural gallego sigue siendo una amenaza a combatir, las cosas empiezan a cambiar para bien. Las políticas transversales para modernizar la agricultura y la ganadería atraen cada vez a más jóvenes emprendedores y empiezan a dar resultados esperanzadores. Se refleja en las cifras: las ayudas autonómicas a jóvenes de entre 18 y 40 años para trabajar en esos sectores crecieron un 27 % en los tres últimos años. Pero de nada servirían esos incentivos si no fuesen acompañados de una firme apuesta para hacer que la juventud mire al campo como una oportunidad de futuro. La concentración parcelaria es una útil herramienta para habilitar superficies lo suficientemente amplias, ordenadas y conectadas para las actividades agrícolas y ganaderas. Hasta hace poco eran procesos tan largos que lastraron la modernización del rural. Sin embargo, la entrada en vigor de la Lei de mellora da estrutura agraria de Galicia en 2015 fue un revulsivo. Pero no es esa la única herramienta. Ordenar el monte y hacer que su explotación sea más sostenible, alentar a los emprendedores, modernizar infraestructuras y servicios, acelerar la formación, atraer población... Es preciso incidir en todo ello y elevar la apuesta, porque el reto es serio. Más aún cuando las crisis económicas se encadenan por suma de factores.