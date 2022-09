El reto y el deber de superar la barrera de los cien mil

CAPITAL GALLEGA Es una asignatura pendiente desde hace muchos lustros. Incluso llegaron a realizarse campañas bastante agresivas, con regalos incluidos, para intentar que Santiago franquease por fin la barrera simbólica de los cien mil habitantes. Es cierto que hace unos años superar este margen tenía otras connotaciones de tipo económico que ya no están vigentes, pero todavía hoy debería ser una aspiración de primer nivel. Santiago necesita y merece pasar al pelotón de cabeza de las urbes más pobladas de Galicia. Y hasta ahora no se han tomado medidas efectivas que sirvieran a ese propósito. A las pruebas me remito. Por eso es bueno que el aspirante a la alcaldía por el Partido Popular, Borja Verea, tenga entre ceja y ceja iniciativas para lograr ese fin. Habla el también diputado popular de unas medidas urgentes y agresivas que sirvan para liberar vivienda, para rehabilitar con fondos públicos y para favorecer el crecimiento real de la población. No perdamos la perspectiva de que Santiago es un municipio enorme, con una extensión que multiplica por seis la de A Coruña, por ejemplo. Durante años el crecimiento urbanístico tuvo una doble cara: para unos, fue ordenado y sostenible. Para otros, se limitó artificialmente, lo que provocó una huida masiva de vecinos a los ayuntamientos limítrofes. Muchos de ellos no han podido regresar, aunque hagan vida a diario en la capital. Son precisamente políticas como las que propone el líder del PP las que deberían atraer a esos nuevos residentes que quizá nunca debieron haberse ido de la ciudad.