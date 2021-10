El talento atrae talento

NO TODO en la Universidad se puede fiar a lo que indican los ránquines de calidad que tanto han proliferado en los últimos años. Pero sí ayudan estas clasificaciones a saber en qué nivel de calidad se encuentra cada campus en cuanto a docencia e investigación. A menudo, además, contribuyen también este tipo de listados a que sepamos valorar lo que más cerca tenemos. Ocurre esto con la Universidade de Santiago (USC), que se mantiene como una de las más prestigiosas de España y acostumbra además a aparecer en las clasificaciones de las mejores del mundo. En su última edición, la de 2021, el reconocido ranquin de Shanghái, publicado por la Universidad Jiao Tong, sitúa a la institución compostelana entre las 500 mejores del mundo. Solo otras once universidades españolas están ahí también. Otro ejemplo: en la popular lista Forbes, la USC se coloca este año como la tercera mejor de España (de entre las 88 que integran el sistema estatal). Los expertos que elaboran esta jerarquización destacan “sus más de 500 años de antigüedad, su prestigio académico, la calidad del profesorado y su excelencia en investigación”. Pero también su disposición de “estar al servicio del desarrollo económico, social y cultural de la sociedad gallega”. EL CORREO publica hoy otro dato que lo atestigua: en el promedio de los indicadores de calidad, la institución santiaguesa se coloca entre las diez mejores de España en investigación, fruto, sin duda, del trabajo acumulado durante muchos años y, sobre todo, del empeño profesional y el sacrificio personal de su plantilla , que no siempre trabaja en las mejores condiciones. Acabar con la precariedad laboral de buena parte de sus investigadores forma parte de los retos a los que se enfrenta, en general, la universidad española. Sigue habiendo fuga de cerebros, porque las expectativas y la estabilidad para la investigación a menudo son más apetitosas en el extranjero. Pero en los últimos años se han dado pasos para revertir la situación. Queda todavía mucho que bregar, pero empieza a haber señales de que algunas cosas se están haciendo bien. Por ejemplo, que Galicia se disponga a aprobar la carrera investigadora, tal y como se aprobó en el recién celebrado Debate del Estado de la Autonomía, o que la Universidade de Santiago sea capaz de atraer dentro de la convocatoria de ‘investigadores distinguidos’ a once nuevos cerebros que se incorporarán a su plantilla a todos los efectos, también como personal docente. El equipo rectoral de San Xerome tiene clara cuál ha de ser la filosofía: el talento atrae talento. ¡Cuánta falta nos hace!