El talento de una saga de artistas que brilla en los mejores escenarios

PROFESIONALIDAD Quienes le conocen saben perfectamente que proviene de una reconocida saga de artistas y que el talento corre por sus venas, como lo hacía por las de su padre, el recordado pianista Totó Castaño, y como lo hace por las de su tío, el prestigioso periodista deportivo Pepe Domingo Castaño; o su hermana, la exitosa y elegante actriz Cristina Castaño. Lo cierto es que con el apellido Castaño, Nacho no se podía quedar atrás y su carrera en el mundo de la interpretación avanza viento en popa a toda vela. Tras su participación en series de gran repercusión, como pudo ser Fariña, ahora ha vuelto a sus orígenes, con un papel protagonista en la obra teatral A peste, impulsada por el CDG y que se puede disfrutar hasta el 13 de marzo en el Salón Teatro de Santiago. No dejen de acudir a la cita porque no deja a nadie indiferente. Enhorabuena.