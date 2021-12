El tarifazo eléctrico no perdona ni a las nécoras

No serán pocos quienes sienten impotencia o sensación de angustia a causa de una pandemia que parece no dar tregua. Estas navidades estarán de nuevo, y por desgracia, marcadas por el covid, las restricciones, el distanciamiento social y la ausencia de abrazos. Además, el repunte de los contagios de los últimos días provocó que ya se hayan caído de la agenda muchas cenas de amigos, compañeros y seres queridos, encuentros entrañables que siempre apetecen en estas fechas tan señaladas, pero que en esta ocasión, y por segundo año consecutivo, habrá que organizar con prudencia. Una cautela que no debería ser sinónimo de prohibición, sino de sentidiño. Reunámonos con sensatez, haciendo caso a la sintomatología en caso de que aparezca, respetando las recomendaciones en la medida de lo posible, realizando con frecuencia test de detección de la enfermedad... para evitar situaciones desagradables como la que le tocó vivir a un grupo de médicos residentes del CHUS; o a una parte del equipo de servicios centrales de Finsa. No hay por qué dudar de su palabra de que en sus cenas navideñas se cumplieron todas las normas establecidas por las autoridades competentes; y mucho menos tratar de criminalizar a quienes no estaban cometiendo ninguna ilegalidad. ¡Faltaría más! Pero estos sucesos vienen a recordarnos que, pese a la vacuna, seguimos siendo vulnerables ante este bichito, o bicharraco, que ha llegado para arrasarlo todo. Resignación y esperanza en tiempos mejores. Es lo que nos queda, además de empezar a hacer números para las compras de las comilonas de Navidad y Año Nuevo. Y es que del tarifazo eléctrico no se libran las nécoras ni los centollos en estas fiestas. Ya son muchos los placeros que advierten de la subida de precio que están experimentando algunos productos del mercado debido al aumento de la factura de la luz y el combustible. En fin, solo nos queda aflojar la cartera o adelantar el abstinencia cuaresmal.