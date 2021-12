El testigo dorado de Pablo Isla

¿DONDE ESTÁ EL TECHO DE INDITEX? La pregunta surge cada vez que el imperio textil de Amancio Ortega presenta sus resultados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ayer volvió a hacerlo. Un piso más y no se avista más tejado que el que protege los beneficios y engrasa las máquinas en los talleres del grupo que nació en una fábrica de batas de boatiné . En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal en curso, entre el uno de febrero y el 31 de octubre, Inditex registró un beneficio neto de 2.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 273 por ciento respecto a un año antes, cuando ganó 671 millones de euros. Las ventas y el beneficio vuelven a alcanzar un máximo histórico, hasta mejorar un 21 % frente al mismo periodo de 2020 y de un 10 % más en relación con el tercer trimestre de 2019. No hay cifras que ayuden a imaginar mejor el testigo de oro que entrega Pablo Isla antes de que se haga efectivo el relevo en la presidencia del grupo, que a partir de abril ostentará Marta Ortega, con Óscar García Maceiras como consejero delegado. El mejor CEO del mundo, según la prestigiosa revista estadounidense Harvard Business Review, todavía ha de presentar los resultados al cierre del año, pero no hay duda de que volverán a ser muy buenos, históricos probablemente. Isla, convertido en icono empresarial de resistencia frente a la pandemia y de recuperación sostenida, se marchará por la puerta grande tras diez años en los que deja un modelo de negocio adaptado a los tiempos, capaz de detectar los gustos de sus potenciales clientes y darles respuesta casi inmediata. Ese ha sido uno de los grandes logros del gigante textil. ¿Que se llevan los pantalones de campana? En un plis plas están en las tiendas físicas de Inditex o a un clic en el formato virtual, otro de los hitos en la gestión de Isla. Porque las ventas on line crecieron en torno al 28 por ciento a tipo de cambio constante con respecto al año pasado y el 124% si la comparación se hace con los nueve primeros meses del ejercicio de 2019. Más datos para lustrar el testigo de Isla o tejer el manto dorado que cubre Inditex. Nada hace presagiar grandes cambios en la nueva etapa que se abrirá a partir de abril. El nuevo consejero delegado y hombre fuerte del grupo empresarial, Óscar García Maceiras, compareció ayer con Isla y apuntó la hoja de ruta: “Continuar, profundizar y desarrollar este modelo, que identifica y diferencia a nuestra empresa”. Para qué cambiar lo que ya funciona. Y cuando no funciones, se cambia. Parece fácil, pero pocas empresas son capaces de hacerlo como Inditex. Don Amancio lo sabe bien.