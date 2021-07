El trago más difícil del ocio nocturno

restricciones. La evolución de la COVID no se lo está poniendo fácil a nadie ni desde el punto de vista social ni económico. Tampoco a quienes deben tomar las decisiones en la Administración ni mucho menos a aquellos que tienen la obligación de acatarlas. En el caso de uno de los sectores más golpeados por esta crisis, el de los pubs y discotecas, la disyuntiva es peliaguda. Tras más de 15 meses en el dique seco por culpa de la pandemia, en cuya propagación no son responsables, pues los contagios más bien suelen darse en entornos en los que no se aplican protocolos sanitarios, los profesionales reivindican su derecho a trabajar y también a dar un horizonte de estabilidad a sus empleados, que no quieren salir del paro por la noche para volver a entrar por la mañana. Pero vista la propagación de la infección, especialmente entre la gente más joven que todavía está sin vacunar, la Xunta no puede quedarse de brazos cruzados. Con otras comunidades implementando ya toques de queda, Galicia apuesta de momento por compatibilizar la apertura de los locales con la salud y pone sobre la mesa la posibilidad de poder tomarse un cubalibre o un gin tonic a cambio de presentar una PCR negativa. Una vía que, evidentemente, puede desincentivar a muchos pero que igual no es tan mala si la alternativa es el cerrojazo. En todo caso, el ocio nocturno está ante su trago más difícil.