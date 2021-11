El transporte dice ¡basta!

LA CRISIS DEL SECTOR DEL transporte no es un tema nuevo aunque sí se agravó en las últimas semanas como consecuencia de lo que llaman, hasta el propio Gobierno lo hace, una tormenta perfecta a cuenta de la subida de precios de combustibles, las energías, la crisis de materias primas o el anuncio del inmediato pago para transitar por autovías. Al cóctel se le puede añadir una preocupante falta de relevo generacional, costes disparatados consecuencia directa de una inflación desbocada. Además, la proximidad de dos campañas, el Black Friday y Navidad, que agita los ánimos con una parte exigiendo a los camioneros no repercutir las subidas y la otra comprobando que se disponen a trabajar perdiendo dinero. Todo sumado hace que el sector del transporte diga ¡basta! Lo hace anunciando un cese de actividad entre las 24 horas del día 19 y las 24 del 22 de diciembre, días de movimientos por encima de lo normal en las carreteras. No es sin anuncio previo. Justo antes del inicio de la pandemia, el 20 de febrero del 2020, presentaron un paquete negociador al entonces ministro José Luis Ábalos. Habían conseguido el compromiso de abordar cuestiones como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, que no se implante, como dicta Europa, la Euro viñeta o el pago por uso de las autovías o la construcción de áreas de descanso seguras. En medio de la pandemia brillaron como uno de los sectores esenciales, a pesar de los múltiples problemas que sufrieron; con la restauración y áreas de servicio cerradas no tenían ni donde comer ni asearse en larguísimas travesías, aunque nunca dejaron de cumplir sus cometidos, vitales en el caso del traslado de material sanitario para luchar contra el coronavirus. Pero la actual crisis energética, con un gasóleo que sube a precios récord, antes de dar luz verde a su demandada aplicación obligatoria de una cláusula de revisión del coste del combustible, es un clavo en el ataúd que compromete su viabilidad. Como lo es también la amenaza de tener que pagar en el futuro para circular por carreteras ahora gratuitas. Subida que perjudica especialmente a las empresas de zonas periféricas, sin ir más lejos, el Finisterre gallego. En un colapso del transporte marítimo global que obliga a demandar más camiones en ruta, se agrava cada vez más la situación del sector; encontrar profesionales que se pongan tras el volante y garanticen el relevo generacional de la mano de obra parece misión imposible a corto plazo. Solo en Galicia hay treinta mil profesionales del volante sufriendo las consecuencias de esta crisis, a la que no le damos demasiada importancia. Nos olvidamos de que son vitales, casi imprescindibles, para que los ciudadanos podamos mantener nuestro nivel de vida. Como paren, lo lamentaremos.