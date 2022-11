El triple de gasto sin el triple de ingresos

¡cómo han subido los precios! Hace nada el coste de un café era de 1 euro y ahora no hay quien lo bajé del 1,20 en una cafetería a las afueras de la ciudad. De ahí para arriba. Los menús del día ya no son de ocho euros, sino de diez a doce y subiendo. Y para tomarse un refresco en la terraza de cualquier establecimiento ya no hay quien te lo baje de los dos euros. Eso por no hablar de que los ‘cubatas’ superan los 9 euros en muchos lugares y los ‘cocktails’ con bebidas alcohólicas se disparan a los 12. ¡Cómo se aprovecha la hostelería! Se escucha decir a muchos. Muchos que no se paran a pensar en la subida de precios de todas las materias primas que usan para desempeñar su actividad. Los alimentos se han encarecido, las bebidas ídem y mantener el local abierto supone pagar tres veces más por la corriente y el resto de servicios. Así las cosas, un aumento de céntimos en cada consumición no da para paliar lo que supone pasar de pagar una factura de 2.000 euros al mes a unos 6.000 u 8.000 euros en la actualidad. Se han triplicado los gastos para los hosteleros, pero no sus ganancias, pues son conscientes de que el consumidor es exigente y que, si suben mucho los precios, se quedan sin clientes. Un brete donde los propietarios de los establecimientos se encuentran entre la espada y la pared, y donde poco pueden hacer más allá de bajar la reja definitivamente.