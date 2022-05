El único secreto es cuánto aguantará Sánchez

Uno de los principales representantes de la Ilustración, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, dijo una vez que “el que revela el secreto de otros pasa por traidor; el que revela el propio secreto pasa por imbécil”. Una frase que, sin pretender hacer paralelismos y con el respeto debido, el Gobierno debería haber tenido en cuenta antes de hacer público al mundo entero que tanto el teléfono del presidente Pedro Sánchez como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron interceptados por un agente externo y que nadie se enteró hasta un año más tarde. Quizás con la esperanza de que apuntarse al victimismo calmase a sus socios independentistas, muy molestos con la filtración de que se había indagado en los móviles de sus líderes, La Moncloa abrió un camino sinuoso, cuya salida se complica cada vez más, amenazando incluso la viabilidad de la legislatura. Como era de esperar, la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso ante representantes de ECR y Bildu, en teoría sobre materia reservada, está hoy casi íntegramente en las portadas de todos los periódicos. De la intervención de Paz Esteban, que sobre el papel iba destinada a aplacar los ánimos tanto dentro del Ejecutivo como de sus aliados parlamentarios, el titular más destacado es el reconocimiento de que el organismo espió, con autorización judicial, al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a otros 17 líderes independentistas. No a los 60 que denuncia Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, hay más de cuarenta personas a las que, o no se controló, o lo hizo otra agencia... u otro organismo del Estado, pero no el Centro Nacional de Inteligencia. Con esta información en la mano, lejos de calmarse, las aguas bajan más revueltas que nunca. Defensa recela de Presidencia. Podemos pide que rueden cabezas. Gabriel Rufián amenaza con dinamitarlo todo y el único respaldo a los máximos responsables de la seguridad del Estado lo ofrecen en este momento los partidos de la oposición. ¿Hasta cuándo puede aguantar así un país de la Unión Europea? Esa es la pregunta en la que insistió ayer el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su último Consello como presidente de la Xunta, ante una división entre los que tienen que tomar decisiones “impropia de un país occidental. Quizás, a la vista de lo sucedido, ese sea el único interrogante que todavía no se conoce.