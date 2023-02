El vuelo de la eólica topa con la burocracia

la evolución de la eólica en Galicia es tan cambiante como el clima. En el año 2007 jugaba con el viento a favor, pues resultó la etapa más fructífera de su historia. A partir de esa fecha, sin embargo, el tiempo agradable dio paso a la tormenta. Rayos y truenos en forma de recesión global, los dos fallidos concursos del bipartito y el PPdeG y la reforma energética impulsada por el ministro José Manuel Soria, marcada por la supresión de las primas a las tecnologías renovables, que sumieron a la actividad a nivel autonómico en un crudo invierno durante una década, que barrió a su paso el histórico liderazgo que ostentaba a nivel español. Las subastas convocadas desde el Gobierno central alumbraron otros 394 MW en 2019. Y después, vuelta a la sequía de instalaciones en un sector que quiere volver a alzar el vuelo si la burocracia no le corta las alas. Para despegar tiene en cartera 84 nuevos parques que la Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio de Transición Ecológica acaban de salvar ante la amenaza de perder sus derechos de conexión a la red si no obtenían una declaración de impacto ambiental positiva antes del pasado 25 de enero, meta volante que superaron con éxito, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta llegar al final de lo que se asemeja a una carrera de obstáculos. Sin tiempo para relajarse, el próximo hito llega en tres meses, cuando deben disponer de la autorización administrativa previa si quieren seguir avanzando hasta la siguiente etapa, fijada para julio, cuando se les exigirá contar con el permiso de construcción. Un paso que en el caso gallego se complica porque la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales auspiciada por la Xunta unió ambas licencias en un plazo de seis meses. Es decir, que a no ser que se conceda una moratoria es imposible cumplir el calendario que implica contar con la primera a finales del mes de abril si no quieren perder el enganche a la red. ¿Hay salida a este laberinto? Tanto el Ejecutivo gallego como la patronal EGA creen que sí. Pasaría, como demandan al departamento que dirige Teresa Ribera y a Red Eléctrica, que las iniciativas gallegas cuenten puedan presentar todo el papeleo junto en verano, sin paradas intermedias, para no verse discriminados frente a los solicitantes de otros territorios. Por ahora no hay respuesta y el grado de optimismo es bajo. Empieza a asumirse que los técnicos de la Consellería de Industria tendrán que pegarse un nuevo atracón y sacar adelante en doce semanas lo que tenían previsto en medio año. Tocará trabajar deprisa, pero sobre todo trabajar bien, con rigor y máximas garantías, para que la eólica gallega vea el cielo despejado otra vez.