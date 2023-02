Elecciones y economía: mezclar con moderación

HAY COMBINACIONES que siempre funcionan a la perfección, mientras que otras no son aconsejables. Los expertos en gastronomía coinciden en que un vino tinto robusto y con energía es ideal para carnes rojas, mientras la mejor opción para un blanco son los pescados, mariscos o ensaladas. Por el contrario, mezclar vodka con whisky o cerveza con champán puede llegar a convertirse en un ejercicio de riesgo. Un cóctel explosivo similar al que se produce cuando la cercanía de un proceso electoral interfiere en decisiones estratégicas para la marcha de la economía, de las empresas y, en definitiva, de un país. Así lo entiende el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, que en entrevista para EL CORREO GALLEGO pide sentido común ante las sucesivas citas con las urnas que aparecen en el horizonte y reclama a los partidos altura de miras para diferenciar entre los intereses de cada sigla y los de España. El líder de la CEG pone como ejemplo el Pacto de rentas, que en más de una ocasión reclamó para hacer frente a una inflación disparada, pero que ve realmente difícil en un contexto marcado por las campañas. También se refirió a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijada en el 8 % –hasta los 1.080 euros mensuales–, una atribución del Gobierno con la que se puede estar más o menos de acuerdo en la cuantía, pero que siempre sería aconsejable fijar por acuerdo con los agentes sociales. A mayores, el líder de los empresarios puso el foco con especial énfasis en las infraestructuras, un déficit histórico para la comunidad y el conjunto del Noroeste que es necesario corregir cuanto antes, independientemente de si toca votar o no. Galicia, como recalcó, no compite por quitarle nada a nadie sino que simplemente quiere obtener lo que le corresponde. Unas conexiones por tren del siglo XXI con Portugal, espacio con el que comparte profundas afinidades sociales y culturales, además de innumerables relaciones comerciales, así como con el conjunto de la Península y el resto de Europa. Especialmente, cuando la UE apuesta por la descarbonización y un transporte limpio y sostenible. En esta línea, contar con unas autopistas ferroviarias a la altura para el movimiento de personas y mercancías es fundamental, como quedó claro en Santiago durante la reciente cumbre a tres bandas entre los presidentes Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, que fueron capaces de aparcar las diferencias partidarias en aras del beneficio común. Un ejercicio de sentidiño a imitar para que las campañas políticas, como la comida y la bebida, se sirvan con moderación.