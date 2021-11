Empezar por el tejado y olvidar la puerta

santiago Lo que está sucediendo en el periférico y en los accesos a los polígonos de Costa Vella y A Sionlla no es una novedad. Parece como si hubiera una maldición a la hora de planificar infraestructuras sin pensar un poquito antes en que hay que llegar hasta ellas, y de esto tenemos abundantes ejemplos en la ciudad. Fue necesaria mucha presión por parte de los empresarios compostelanos para conseguir que la entrada al polígono del Tambre tuviera la capacidad necesaria, porque durante mucho tiempo los trabajadores y usuarios de este parque empresarial se encontraban con un auténtico cuello de botella en el viaducto de acceso, al que confluían cuatro carriles que se convertían en dos. Por no hablar de la variante de Aradas, que se hizo esperar también lo suyo. O el tiempo que estuvo funcionando el hospital Clínico de A Choupana antes de que estuviera urbanizada la avenida de Barcelona, mientras muchas ambulancias tenían que entrar por el angosto paso que conducía al hospital Gil Casares. Con el enlace orbital pasó tres cuartas de lo mismo, y el resultado es que el pobre periférico cada día acoge más tráfico y lo embute por la única entrada a estos parques empresariales que por el momento está operativa, y los agita en alguna de las rotondas que en ocasiones recuerdan a aquellas famosas norias de las fiestas, con los caballitos dando vueltas. Para quienes van a comprar puede ser un contratiempo, pero para los trabajadores de las empresas allí radicadas se convierte en un auténtico martirio que agota embragues y paciencias. A la hora de planificar infraestructuras sería aconsejable pensar también en los accesos, no solo por las incomodidades que ocasionan, sino porque después hay que acabar haciéndolos a posteriori, y las cosas terminan por resultar mucho más complicadas y costosas. Malo es empezar las casas por el tejado, pero todavía mucho peor es olvidarse de que necesitan una puerta en condiciones.