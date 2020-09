Empezó mal, termina peor

apunta bien íñigo errejón cuando constata que “hay una distancia muy grande entre los aspavientos del Gobierno y sus logros concretos”. Lo que venden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es una cosa y la realidad, otra bastante distinta. Les pasó con la valoración triunfalista de su gestión de la pandemia, o con su propaganda sobre una renta mínima vital atrapada en el laberinto de la burocracia. Y acaba de volver a pasarles con el fallido decreto de los ahorros de los ayuntamientos, que la ministra de Hacienda y el presidente de la FEMP vendieron como gran panacea y que el Congreso tumbó ayer con estrépito. Triunfó la rebelión de los alcaldes y la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de coalición no es solo un fracaso de María Jesús Montero y Abel Caballero, que también, sino, sobre todo, un seísmo que resquebraja más el escenario de una legislatura infernal, con Sánchez e Iglesias condenados a sobrevivir en el alambre. Solamente en cuatro ocasiones anteriores en más de cuarenta años de democracia, y por error en una de ellas, perdió un Gobierno de España la votación de un decreto ley. El dato dimensiona con exactitud el alcance de la desfeita. El pacto entre la ministra y el superregidor nació herido de muerte, con el primer cisma en la historia de la FEMP, y Hacienda fue incapaz de reunir los apoyos para convalidar la controvertida norma, pese a su oferta in extremis de repartir tres mil millones por criterio poblacional. No funcionó, a la vista está, el encaje de bolillos diseñado en La Moncloa para, por un lado, desbloquear los remanentes de los ayuntamientos cautivos en los bancos y, por el otro, inyectar liquidez en las anémicas arcas del Estado. El decreto contemplaba que las entidades locales cediesen al Gobierno central sus más de catorce mil millones ahorrados, y que este se los devolviese a través de préstamos durante quince años. La respuesta de la ministra –“es aquí y ahora, no habrá una segunda oportunidad”– abre la puerta a una guerra con el poder local en el momento más inoportuno. No les queda siquiera a Sánchez e Iglesias el triste consuelo de culpar del desastre al PP. El principal partido de la oposición fue ayer inmisericorde, sí, con la chapuza –“quieren apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos”–, pero las críticas les llovieron desde todo el espectro ideológico del hemiciclo, tanto a derecha cuanto a izquierda. Volverá a equivocarse el Gobierno de la nación si se atrinchera en el castigo revanchista, si no se abre a negociar otra salida, que la hay, para que los municipios puedan usar un dinero que es suyo, y que necesitan más que nunca para aliviar los zarpazos de la pandemia. Terminó peor lo que mal empezó y ahora toca escuchar, dialogar y consensuar. Sin aspavientos ni postureos, si no es mucho pedir.