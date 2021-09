Empleo para una recuperación justa

NO CABEN LAS DUDAS respecto a los datos del paro registrado en agosto. Han sido buenos éste y suelen ser malos en la serie histórica, porque el octavo del año es el mes en el que tradicionalmente llegan a su fin las contrataciones del verano. Por obra y gracia del coronavirus y sus efectos colaterales, vivimos tiempos de récords continuos, también en el mercado laboral. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem) bajó en España respecto a julio en 82.583 (un -2,4%). Es el mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica. He ahí la marca del día para los titulares de prensa. En Galicia, el descenso no fue tan acusado (un 0,44 %), pero ha servido para que la comunidad consiga los mejores niveles de paro en agosto desde hace 14 años. He ahí otro récord. Además, según destaca la Xunta, hay ahora 15.000 parados menos respecto a febrero de 2020 (justo antes de la irrupción de la pandemia) y Galicia es la única comunidad que encadena ocho meses de bajada del paro, con un descenso respecto a agosto del año pasado “nunca visto desde que se tienen datos”. Otra marca más que ayuda a entender que, efectivamente, la evolución del mercado laboral va por buen camino y que el engranaje de la recuperación económica está engrasado y no chirría. Pero ni los récords ni los datos positivos sin discusión pueden desencadenar la autocomplacencia desenfrenada ni el exceso de triunfalismo, ni tampoco esconder las debilidades –grandes aún– que arrastramos en el mundo laboral. Sigue habiendo muchos, muchísimos, parados (3.333.915 en España) y la precariedad y la temporalidad campan aún a sus anchas en el mercado de trabajo. De cada cien contratos firmados en Galicia, poco más de siete han sido indefinidos. Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere realmente que la recuperación económica sea realmente justa, ineludiblemente habrá que trabajar, primero, para que la mejoría registrada en agosto persista en el tiempo y, paralelamente, avanzar hacia un mercado laboral de mayor calidad, con mejores salarios y una mayor estabilidad. El papel de la patronal y los sindicatos –también el de las comunidades autónomas– será fundamental para ello. Y la llegada de los miles de millones de fondos europeos, una oportunidad que no habría que desaprovechar. Por eso conviene por ahora ser prudentes ante unos datos que, sin duda, tienen que ver con el levantamiento de las restricciones sanitarias. Y conviene, claro, seguir sembrando. Para que no pase como con aquellos brotes verdes de ingrato recuerdo.