En la eterna Compostela se eternizan los proyectos

reurbanización Es posible que la próxima semana se desbloquee por enésima vez la operación Peleteiro. Ya saben, ese macroproyecto para transformar el centro del Ensanche compostelano que los políticos daban por concluido hace varios lustros. Pero no, ahí sigue, pendiente de los votos del Pleno y de unos cuantos cientos de flecos burocráticos que seguramente surgirán a última hora. La maquinaria municipal compostelana es un elefante cansado, con sobrepeso y tendencia a la abulia. A mí que me entren, que diría el pasota. Y por eso la lista de proyectos pendientes es larga como una jornada sin pan en la vida de Carpanta. Estamos hablando de una reurbanización crucial en la configuración de la ciudad, el último hueco disponible en el apretujado Ensanche, en el que los centímetros libres se miden con calibre digital. Y no se trata, se supone, únicamente de levantar pisos de lujo para los de siempre, sino de habilitar espacio público de uso y disfrute, como esa plaza de 1.400 metros que nos prometen con los penúltimos cambios. A paso lento y cansino van llegando también unos cuantos buses de prestado para sustituir a las viejas glorias que se

autoinmolaban en las calles de la capital, y nos aseguran que algún día no muy lejano, en alguna galaxia cercana, comprobaremos los beneficios del nuevo sistema de recogida de basura. Por ahora nadie percibe las mejoras, pero será que no prestamos suficiente atención. Y así se escribe la historia de la eterna Compostela, un pasito adelante y dos hacia atrás, como diría Lenin. No hay nada mejor que citar a Lenin cuando se habla de proyectos fallidos.

Beatriz Castro. Periodista