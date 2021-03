En las terrazas corre el aire que da gusto

LA HOSTELERÍA de Santiago se ha comportado a lo largo de toda la pandemia de una forma ejemplar. Salvo casos muy aislados, casi todos los establecimientos se han preocupado en el último año de respetar a rajatabla las restricciones de aforo fijadas en cada momento, el personal ha cumplido con las normas de higiene y miles de vecinos hemos sido testigos de no pocos apercibimientos, a veces contundentes, dirigidos a clientes despistados o poco dispuestos a respetar las prohibiciones. Muchos negocios también se han esforzado por sobrevivir a costa de servir comidas a domicilio o simples cafés para llevar, todo ello a sabiendas de que por lo general cuesta tanto o más encender la luz que la ganancia que va a proporcionar la venta de unos pocos platos combinados servidos en bandejas de aluminio. Negar esa realidad sería injusto, como desproporcionado ha sido obligar a cerrar durante semanas las terrazas de todos los establecimientos, donde el aire corre que da gusto, mientras los supermercados y los autobuses seguían funcionando casi con normalidad. Es preciso, por lo tanto, no caer en el alarmismo cuando hablamos de lo que ocurrió el pasado fin de semana en numerosos locales tanto de Compostela como de otros muchos lugares de Galicia. Lógicamente, la gente tenía hambre de tomar algo y el buen tiempo se alió, después de muchas semanas de frío, lluvia y cierres obligados, con la ansiada apertura parcial de los bares, así que resulta fácil deducir la dificultad que supuso frenar las romerías que se montaron en los locales más céntricos. Si a eso le unimos el regreso de miles de universitarios, lo raro hubiese sido que la gente se quedase en casa. Actuemos, sí, con sentidiño y respetando los aforos, pero no saquemos las cosas de quicio. En las terrazas, insistimos, corre el aire mucho más que en cualquier otro sitio.

BEATRIZ CASTRO/Periodista