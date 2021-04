Encantados de prohibir a sus anchas

MUCHOS CIUDADANOS, en número creciente, tienen la sensación de que algunas autoridades están cada vez más deseosas de seguir aprovechando la pandemia sanitaria para experimentar hasta dónde pueden llegar con las prohibiciones sin que la sociedad salte. ¿Cuál es el límite de nuestro poder?, parecen estar preguntándose no pocos políticos. ¿Dónde está el tope del hartazgo de la sociedad a nuestro mando?, se plantean otros. Muy polémica fue, al respecto, la reciente decisión del Gobierno de obligar a los bañistas a tomar el sol con mascarilla en cualquier circunstancia, incluso en playas vacías (fue corregida a los pocos días ante el aluvión de quejas recibidas), y ahora el Ministerio de Sanidad ha querido meterse en otro avispero absurdo al proponer que no se pueda fumar en las terrazas aunque los clientes respeten a rajatabla la orden de mantener los dos metros de seguridad con sus vecinos. ¿A santo de qué viene esta nueva restricción? Nadie lo tiene muy claro, pero lo cierto es que algunos gobernantes parecen estar encantados con la labor de incrementar más y más el control que ejercen sobre la población a través de normas que, como la citada, no tienen más objeto que coartar la libertad individual de los ciudadanos. O aprovechar el miedo al virus para mezclar churras con merinas y avanzar en temas que nada tienen que ver con la pandemia, como es el caso del consumo de cigarrillos. Poco hay que objetar a que el Ministerio de Sanidad quiera dar una nueva vuelta de tuerca a la denominada ley antitabaco, cuyos beneficios han sido muy notables, pero hacerlo con la excusa del COVID supone jugar sucio. La normativa jurídica ya dice con claridad dónde y cuándo se puede o no se puede fumar, por lo que introducir ahora la sospecha de que los consumidores nicotina suponen un peligro añadido para la propagación del virus resulta perverso. Y casi tan ridículo, si se respeta la distancia de seguridad interpersonal, como prohibir pasear sin mascarilla por un monte vacío o por una playa desierta. El Gobierno pensaba que su plan antihumos iba a tener mucho éxito, más que nada por su condición de políticamente correcto, y sin embargo ya hay dos autonomías regidas por políticos de perfiles muy diferentes, Madrid y Cataluña, que han declarado la necesidad de no apretar más la correa a unos ciudadanos que llevan ya 13 meses sometidos a un brutal ordeno y mando. Todo el mundo entiende las prohibiciones sensatas, pero al paso que vamos cualquier día nos obligarán a salir de casa a la pata coja, porque algún lumbrera decidirá que eso es bueno para frenar el virus, y encima querrán que aplaudamos con las orejas. Pues no, señorías, va a ser que no.