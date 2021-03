Ence debe seguir en Lourizán

un vídeo de apenas cuatro minutos entorpece y encanalla la prórroga de sesenta años que el Gobierno central otorgó en 2016 a la planta de Ence en Lourizán, y que le costó a Mariano Rajoy que el Concello de Pontevedra le declarase persona non grata. A punto de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la nulidad que persiguen la Corporación pontevedresa, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace, las posiciones están más enconadas que nunca. Quien aparece en el vídeo de la discordia es Ignacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de la pastera, reflexionando sobre el proyecto de ley de cambio climático y sus consecuencias. Lo que se resume en esos cuatro minutos es una intervención de tres cuartos de hora. Y lo que se manipula y se pretende presentar como un peligro inminente de seguridad en Lourizán es este concreto pasaje: “Podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a las personas. Como tenemos una responsabilidad como administradores, como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir (...) nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada, pero rápida. Que no os engañen...”. La reacción en Pontevedra fue furibunda: Defensa da Ría denunció a Colmenares en el juzgado de guardia, el grupo municipal socialista demandó a Ence por amenazas para “redactar leyes a su antojo” (sic) y hasta la fiscalía abrió una investigación de oficio. Poco importa que la compañía haya dado explicaciones por activa y por pasiva. Poco importa que su complejo gallego cumpla absolutamente todos los estándares que marca la rigurosa normativa internacional. Poco importa que sus parámetros de seguridad sean diez veces mejores que la media de la industria en España. Poco importa que Ence avise de que es económicamente inviable su traslado a otra ubicación en Galicia. Poco importa, incluso, que la plantilla de la pastera y el sector forestal hayan elevado el listón de sus protestas, que reclamen la mediación de la vicepresidenta Teresa Ribera para salvar cinco mil empleos y que denuncien a “estos irresponsables políticos” (sic) que “lo único que hacen es distraer la atención sobre si la empresa es segura o no es segura, dando la sensación de que más que una fábrica de papel es algo así como una central nuclear”. Nos parece una nefasta estrategia para los intereses generales de Galicia demonizar a Ence, y nos parece tóxico convertir Lourizán en un problema cuando es imprescindible para la buena salud del tejido productivo. Eso es lo que gritaron ayer en Madrid sus trabajadores, ni más ni menos.