Ence nunca se irá de la comunidad

El anuncio del grupo Ence con el que arrancó la semana, en el que planteaban el proyecto para instalar en As Pontes, en una comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal donde el próximo, si no inminente, cierre de la térmica de carbón auguraba tiempos oscuros, constituye una bocanada de aire fresco por diversos motivos. No sólo por los 350 millones de euros de inversión previstos o los cerca de 1.200 empleos que entre directos, indirectos e inducidos va a generar en la zona; también es reseñable su carácter circular, el que recupere papel y cartón para producir pasta reciclada blanqueada libre de cloro y papel tisú, esa vieja aspiración que existía ya cuando la pastera estaba comandada por Caixa Galicia, durante muchos años máxima accionista de la compañía. Sin embargo, desde Pontevedra el alcalde y el teniente de alcalde, de BNG y PSdeG, aprovechaban para vincular esta nueva iniciativa con el cierre y traslado de la fábrica de celulosa de Lourizán. Una victoria para ellos que podría amenazar, según el grupo y la Xunta, 5.000 empleos en toda Galicia. Ence salía ayer a la palestra para negar ese aspecto: son fábricas diferentes y complementarias, no alternativas. Luchará por la celulosa en la ría, a la espera de la decisión del Supremo; acometerá la segunda si hay apoyo de la UE... y pase lo que pase, siempre apostará por Galicia, donde tiene su materia prima. ¡Más madera!