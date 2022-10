¿Entonces, son cuentas o cuentos?

¿Son serios y beneficiosos los números que presentó este jueves en el Congreso de los diputados la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o pura propaganda electoralista que margina a los gallegos? No hay una frase más autóctona para responder esta pregunta en relación al impacto que tendrán en la comunidad los Presupuestos elaborados desde La Moncloa para 2023: pues depende. Depende, como siempre, de quien haga la valoración, que como se podía prever con antelación sin ser ningún Nostradamus (ni siquiera un Rappel) es excelente si parte del Ejecutivo y casi catastrófica si la realiza el Partido Popular. Cumpliendo el guión esperado, el delegado del Gobierno, el socialista José Miñones, se mostró este viernes exultante de alegría con unas cifras al parecer buenísimas ya que, según dijo, son “las más sociales de la historia”. Además, no sólo van a entrar “en todos y cada uno de los hogares” para ofrecer protección a las personas, sino que también “llenarán las arcas de la Xunta”, tal y como prometió. El exregidor de Ames alabó, entre otras cuestiones, la fuerte inversión prevista, el incremento de las pensiones y el sueldo de los funcionarios o el esfuerzo en carreteras y estaciones de tren. Un aplauso a Pedro Sánchez que contrasta con los reproches del PPdeG, donde la número dos del partido, Paula Prado, cargó con dureza contra un documento que a su entender sólo busca “premiar a sus socios independentistas” abriendo la mano con Cataluña, mientras no tiene en cuenta a Galicia, al mismo tiempo que lo tachó “inflado” y de ser solo “humo”. ¿Cuál de las dos partes tiene razón? Más allá de la lógica disputa política, sí hay un elemento objetivo que ayudará a los ciudadanos a salir de dudas. Un termómetro que no entiende de rojos ni azules, sino de matemáticas, que no fallan: el la ejecución final. Y los precedentes no son como para hacer una fiesta. En 2021, la administración central preveía gastar 793 millones de euros en nuestro territorio, de los que 260 –más del 30 %– se fueron al limbo al quedar sin gastar. Otro ejemplo todavía más preocupante: de los 28.400 millones del maná europeo comprometidos para 2022, España tan sólo movilizó hasta la fecha un 16%. Dos muestras de que por muy bonitas que sean las sumas que se pintan en un cuaderno, si después no se cumplen... más que cuentas son cuentos.